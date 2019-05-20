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Samsun'da DEAŞ'tan 16 zanlı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 şahıstan 16’sı adliyeye sevk edildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 17 şahıstan 16'sı adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde 2, İlkadım ilçesinin Fatih, Çiftlik, Unkapanı, Fevzi Çakmak, Liman, Zeytinlik ve Reşadiye Mahallelerinde ise 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 17 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramada dijital envanterler ile cep telefonlarına incelenmek üzere el konuydu.


TEM Şube Müdürlüğünde 1 kişinin sorgusu devam ederken, 1'i 18 yaşından küçük 16 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi.

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