Samsun'da DEAŞ'tan 4 Iraklı serbest, 3'üne yeniden gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şahıs adliyeye sevk edildi. 4 Iraklı, savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, 3 kişi ise mahkemece yeniden gözaltı kararı verilip emniyete götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Irak uyruklu Amer S.H.A.H., Ahmed A.Y.S., Ramı G.J.J., Abdulghanı A.A.A., Naser S.M.M., Mustafa M.S.S. ve Ahmet H.S.S. Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren Naser S.M.M., Mustafa M.S.S., Ahmet H.S.S. ile Ahmed A.Y.S., serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren Amer S.H.A.H., Ramı G.J.J. ve Abdulghanı A.A.A.'ye ek gözaltı kararı verilerek yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.