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Samsun'da DEAŞ'tan 4 Suriyeliye adli kontrol

Samsun’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Cuma günü DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 4 kişiyi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan 4 Suriyeli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 4 kişi, mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

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