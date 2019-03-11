Samsun'da DEAŞ'tan 5 şahıs adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Iraklı uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 25 adrese baskın düzenlemişti. Baskında 23 Iraklı ve 1 Suriyeli gözaltına alınmıştı. TEM Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden geçen hafta adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 8 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 5 zanlı daha bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gözaltında bulunan 9 kişinin ise TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.