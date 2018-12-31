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Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 13'e çıktı

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlıların sayısı 13’e yükseldi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlıların sayısı 13'e yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 şahsı gözaltına almıştı. Operasyonu derinleştiren TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Iraklıyı daha gözaltına alarak gözaltı sayısını 13'e çıkardı.


Gözaltında bulunan 13 Iraklı gözaltı süresinin uzatılması için Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin nöbetçi mahkemece gözaltı sürelerinin uzaltılmasının ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülecekleri öğrenildi.

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