Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan 11 kişiye 4 gün ek gözaltı süresi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları tespit edilen yabancı uyruklu 11 kişi adliyeye sevk edilerek gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri önceden adresleri tespit edilen 8 eve bir hafta önce eş zamanlı operasyon düzenledi. İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

1 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken gözaltında bulunan 11 kişi Samsun Adliyesine sevk edilerek gözaltı süresinin uzatılması için nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gözaltı süreleri 4 gün daha uzatılan 11 kişi sorgulanmak üzere yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.