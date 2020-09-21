Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan Iraklı'nın bombalı saldırıda kolunu kaybettiği ortaya çıktı

Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden birinin bombalı saldırıda tek kolunu kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik bu sabah İlkadım ilçesinde 15 kişinin yakanmasına yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Irak uyruklu 14 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Tespit edilen adreste bulunamayan 1 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. Gözaltına alınanların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. 14 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınanların arasında bulunan 36 yaşındaki M.J.A.A.O.'nun Irak'ta bombalı saldırıda sağ kolonu kaybettiği ve sağ ayağında yaralandığı öğrenildi. Yaralı ayağındaki kanama dolayısıyla polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.J.A.A.O. tedavisinin ardından yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.