Samsun'da DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'tan gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 3 gün önce Irak uyruklu F.M.A.A.S.'yi gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen F.M.A.A.S. çıkardığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.