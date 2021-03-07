Samsun'da dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir saldırgan yere düşürdüğü kadını çocuğunun gözü önünde dakikalarca tekmeledi. Çocuğun anne diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın görüntüleri dehşete düşürdü.

Olay, Canik Belediyesi önünde gece saatlerinde meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda bir adamın yerde baygın yatan kadını defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun anne diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralandı.

Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgana sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.

Bakan Gül: "Fail yakalanarak gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı. E.M isimli kadın olaydan sonra özel bir hastaneye kaldırıldı, tedavisinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.