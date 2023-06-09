İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da deniz polisi 80 çuval kaçak midye ele geçirdi

Samsun’da deniz polisi 80 çuval içinde 1 ton 620 kilo kaçak midye ele geçirdi.

Samsun'da deniz polisi 80 çuval içinde 1 ton 620 kilo kaçak midye ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu M.E. isimli şahsın kamyoneti ile Samsun'daki balıkçı barınaklarından "Kara Kıllı" tabir edilen midyeleri toplayarak Ankara ve çevre illere götürüp sattığını tespit etti. Deniz polisi yaptığı takip sonucu M.E.'ye ait araçta yaptığı aramada, 80 çuval içinde 1 ton 620 kilo kara kıllı midye ele geçirdi. Söz konusu midyeler gerekli işlemlerin ardından denize döküldü. M.E.'ye ise "yasaklı su ürünlerini nakletmekten" suçundan 16 bin 561 TL idari para cezası uygulandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.