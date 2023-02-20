Samsun'da dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesi İncirli Mahallesi'nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kodal (84) idaresindeki 55 TA 095 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan dere yatağına yuvarlandı. Kazada yaralanan Ahmet Kodal, Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 1 çocuk babası Ahmet Kodal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.