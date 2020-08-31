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Samsun'da ders zili uzaktan eğitim için çaldı

Samsun’da okullarda çalan ilk ders zilinin ardından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.

Samsun'da okullarda çalan ilk ders zilinin ardından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı.


Dönemin ilk günü tüm okullarda öğretmenler tarafından saygı duruşu gerçekleştirildi. Ardından İstiklal Marşı okundu. Pandemi kurallarına riayet edildi.


Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Uzun bir tatilin ardından bu sabah 09.00'da tüm okullarımızda İstiklal Marşı'mız ve zil sesi yükseldi. Öğretmenlerimiz okullarında, öğrencilerimiz evlerinde okullarını açtı. Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun. Neşeyle, sağlıkla ve mutlulukla” dedi.

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