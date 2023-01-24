Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsünü emniyet kemeri kurtardı

Samsun'da devrilen kamyonetin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Oturak idaresindeki bir geri dönüşüm firmasına ait 34 BZM 510 plakalı kamyonet yoldan çıkarak önce refüjdeki bordüre ardından çam ağaçları ile korkuluk demirlerine çarpıp devrildi. Araç sürücüsü Aziz Oturak emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı.

Sürücü Oturak kendisini bir aracın sıkıştırdığını ve bu yüzden kaza yaptığını belirterek, kendisini taktığı emniyet kemerinin kurtardığını söyledi.