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Samsun'da dilencilere göz açtırılmıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, aralıksız yaptıkları operasyonlar ile dilencilere göz açtırmıyor.



Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi yaya ve motorize ekipleri, dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ve resmi ekiplerce yapılan operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 2'si çocuk toplam 8 dilenci suçüstü yakalandı.


Dilenci Toplama Merkezi'ne götürülen dilencilerin üzerinden toplam 220 TL para çıktı. Dilenciler hakkında idari işlem uygulandı.

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