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Samsun'da direksiyonu kilitlenen otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Samsun’da direksiyonu kilitlenen otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da direksiyonu kilitlenen otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi'nde saat 16.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertan Uzun (24) idaresindeki 55 AAT 334 plakalı otomobil ile seyir ederken aracın direksiyonu kilitlendi. Yoldan çıkan otomobil eski cezaevi alanındaki çam ağacına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ertan Uzun, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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