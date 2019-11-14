Samsun'da diyabet yürüyüşü

Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi.

Büyük Anadolu Hastaneleri, Diyabetle Yaşam Derneği tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak diyabet hastalığı ile farkındalık oluşturulmasına destek verdi. Hastane yetkilileri ve çalışanları, "Aileni Diyabetten Koru" farkındalık yürüyüşüne katılarak destek oldu.

Çiftlik Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden başlayan yürüyüşe kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının yanında Büyük Anadolu Hastaneleri yetkilileri, hekimleri ve çalışanları da katılarak "14 Kasım Dünya Diyabet Günü"nde diyabet hastalığına dikkat çektiler. “Sağlıklı ve dengeli beslenin, hareket edin fazla kilolardan kurtulun, stresten uzak durun, sigara-alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakın, yeterli ve düzenli uyuyun, sağlık kontrollerinizi düzenli yaptırın” gibi dövizlerin taşındığı yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda alkışlarıyla destek verdiler.

“Diyabet her aileyi ilgilendirir” sloganıyla Samsunluları diyabet hastalığına karşı uyaran Büyük Anadolu Hastaneleri, düzenli muayene ve diyabet risk testini yaptırarak bu hastalıkla mücadele edilebileceğine dikkat çekti. Diyabetle Yaşam Derneği yetkilileri de farkındalık yürüyüşüne katılarak destek veren Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkür ettiler.