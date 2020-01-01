Samsun'da dolmuş takla attı: 3 yaralı

Samsun'da yoldan çıkar dolmuşun takla atarak yuvarlanıp alt yola devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde sabah saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Genez idaresindeki 55 D 1035 plakalı 3 nolu dolmuş, yağmurdan yolun kaygan oluşundan dolayı rampa aşağı inerken Ertan Sokak'tan kayarak yoldan çıkıp Kızılcıkdibi Sokağa takla atarak devrildi. Kazada, araç sürücüsü Uğur Genez ile yolculardan Ferhat Can (20) ve Gamze Saraç (21) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.