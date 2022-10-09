Samsun'da down sendromlu öğrencilerin öğrenim kaliteleri arttırılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, down sendromlu öğrencilerin öğrenim kalitelerini artırmak amacıyla başlatılan ‘öğretmen eğitimi' programı sona erdi, programdan yararlanan 100 öğretmene katılım sertifikaları verildi.

Özel eğitim okullarındaki down sendromlu öğrencilerin öğrenimlerine devam edebilmelerini sağlamaya çalışan Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği iş birliği ile yürüttüğü ‘Özel Eğitim İçin Sosyal Ortaklık Projesi'nin ikinci ayağı olan öğretmen eğitimi programı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın başarıyla yürüttüğü proje çerçevesinde özgül öğrenme güçlüğü (DİSLEKSİ) bulunan çocukların eğitiminde görev alan 100 öğretmen eğitim aldı. Uzman Dr. Psikiyatrist Gülay Oğuz ve Uzman Psikolog Erdoğan Buhurci' nin verdiği eğitimlerin sonunda bir otelde sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin bireyselleştirilmesine yönelik öğretmenlerin down sendromlu öğrencilerin eğitiminde uzmanlaşmalarına katkı sağlayacak her türlü programı yapacaklarını söyledi.

Program sonunda 100 öğretmene katılım sertifikaları verildi.