Samsun'da duygulandıran deprem oratoryosu

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Şehrin Kırık Kanatları' deprem oratoryosu duygulandırırken '11 İle Ağıt Türk Halk Müziği Konseri' büyük beğeni topladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Şehrin Kırık Kanatları deprem oratoryosu ve 11 ile ağıt Türk Halk Müziği konseri düzenlendi. Resmi bayram kutlamaları kapsamında bulunan program Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ömer İdris Akdin, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşma yapan Akdin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla deprem felaketi sonrasında hızla bölgeye gittiklerini belirterek, “Tüm ekipler hızla bölgede çalışma yaptık. İnanılmaz bir ekip çalışması gerçekleştirildi. Oradaki vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermek için adeta seferber olduk. Orada görev yapan herkes çok farklı duygular yaşadı. Ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. Allah ülkemize böyle bir afeti bir daha yaşatmasın” dedi.

Deprem oratoryosu sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Sonrasında yapılan konserde seslendirilen halk müziği eserleri de salondakileri duygulandırdı.