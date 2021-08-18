Samsun'da eczaneye ilaç almaya giderken kazada hayatını kaybetti

Samsun'da eczaneye ilaç almaya giderken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan C. idaresindeki 06 FL 5494 plakalı otomobil, eczaneye ilaç almaya giden 72 yaşındaki Selahattin Top'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Selahattin Top, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selahattin Top yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.