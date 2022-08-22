Samsun'da Edis ve Gazapizm rüzgarı

Samsun'da festival çerçevesinde sahneye çıkan Edis ve Gazapizm, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest'in ikinci konseri Samsun'da yoğun katılım ile gerçekleşti. İlk olarak 2001 yılında gerçekleşen ve kesintisiz olarak 14 yıl boyunca devam eden Fanta Fest'in uzun bir aradan sonra tekrar başlayan yolculuğunun ikinci durağı 21 Ağustos'ta Samsun oldu. Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis ve Gazapizm ile taşıyan Fanta Fest, Samsun Batı Park'ta yoğun bir katılımla gerçekleşti. Gün boyunca, DJ performansları, özel dans şovları gibi etkinliklerin yer aldığı Fanta Fest, akşam da Edis ve Gazapizm konserleri ile Samsunlulara unutulmaz bir gece yaşattı.

Gençlerin yakından takip ettiği ve ülkenin en sevilen rap müziği sanatçılarından Gazapizm, konserine beğenilen şarkısı İzaf'ı sahneye yerleştirilen bir kafesin içerisinde seslendirerek etkileyici bir performans ile başladı. Samsun seyircisine teşekkür ettikten sonra “Ölüler Dirilerden Çalacak”, “Dünya Bu”, “Heyecanı Yok” gibi popüler eserlerini müzikseverlerle tek bir ağızdan seslendirdi.

Sahneye sevilen şarkısı “Arıyorum” ile çıkan Edis; şovları, sahne kostümü ve enerjisi ile etkinlik alanında katılımcılara bambaşka bir atmosfer yaşattı. Samsun'da on binlerce izleyicinin karşısında olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Edis; “Çok heyecanlıyım, Samsun'a ikinci gelişim fakat böyle bir kalabalıkla ilk defa karşılaşıyorum. Birlikte çok güzel bir gece geçireceğiz. Sizler mükemmelsiniz” dedi.

Konuşmasının ardından yeni çıkan son teklisi Yalancı ile devam eden ünlü yıldız; “Martılar”, “Dudak”, “Çok Çok” gibi en beğenilen eserlerini seslendirdi. Kapanışa doğru tekrar söylediği “Yalancı” şarkısında, parçaya özel tasarladığı dans koreografisini dansçıları ve Samsun seyircisi ile beraberce gerçekleştirdi. Orkestrasına, dansçılarına, emeği geçen tüm ekiplere ve Fanta'ya teşekkür eden Edis, “Hepinizi çok seviyorum, iyi ki geldiniz arkadaşlar” diyerek performansını sonlandırdı.