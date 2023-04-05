Samsun'da Eğitimde FATİH Projesi faz-3 etkileşimli tahta çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Eğitimde FATİH Projesi Faz-3 Etkileşimli Tahta çalışmaları kapsamında; Şehit Adem Keskin İlkokulu, Yavuz Selim İlkokulu, Hüseyin Avni Asal İlkokulu, Teknepınar İlkokulu, Toptepe İlkokulu, Yeşilırmak İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Maarif İlkokulu, Tepecik İlkokulu, Anadolu İlkokulu, Mehmet Paşa İlkokulu ve Vezirköprü Bilim Sanat Merkezinde kurulumlar büyük oranda tamamlandı. Toplamda 227 adet etkileşimli tahta öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunulurken Abdullah Şükrü Uluçay İlkokulu ile Demirci Orta/İlkokuluna kurulum çalışmaları ara tatile kadar tamamlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca Samsun'da 658 okula 10 bin 41 adet etkileşimli tahta sağlandı. 1404 adet dersliğe de etkileşimli tahta kurulumu yılsonuna kadar yapılacak. İldeki etkileşimli tahta ihtiyacının tamamının keşif ve kurulum işlemlerinin yılsonuna kadar tamamlanacağı bildirildi.