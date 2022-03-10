Samsun'da eğitime kar engeli

Samsun'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tekkeköy, Canik, Kavak, Havza ve Salıpazarı ilçelerindeki bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Canik ilçemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Gökçepınar, Başalan, Gödekli, Düzardıç, Hacınaipli, Tuzaklı, Gölalan, Başkonak, Demirci İlk/Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulları 11 Mart Cuma günü tatil edilmiştir. Şehir merkezindeki ilk, orta, lise ve özel eğitim okullarımıza yüksek mahallelerimizden taşıma gelen öğrenciler izinli sayılacaktır. Tatil edilen okullarımızda uzaktan eğitim yapılacaktır. Havza ilçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Havza ilçemize devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali nedeniyle 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan taşıma merkezi (köyler) okullarımızda, Yeşilalan İlkokulu, Muzaffer Tahmaz İş Eğitim ve Uygulama okulu ve Resmi Özel Eğitim sınıflarında bir gün süre ile yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrenciler izinli sayılacaklardır. Kavak ilçemizdeki olumsuz hava koşulları ve Meteorolojiden alınan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğinden 11 Mart Cuma günü ilçe merkezi dışında kalan Taşıma Merkezi (köyler) okullarımızda, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitim kararı alınmıştır. Ayrıca merkez ilçedeki okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerde izinli sayılacaklardır. Salıpazarı ilçemizde Tahnal ve Konakören İlk/Ortaokulu, Cevizli ve Kırgıl İlkokulu yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 11 Mart Cuma günü 1 gün süre ile tatil edilmiş olup taşıma merkezli diğer okullarımıza yolların kapalı olmasından dolayı ulaşım sağlayamayan öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Tekkeköy ilçemizde Akbaşlar, Çayırçökek, Karışlar-Karatuzla, Karışlar-Gölceğiz, Alibeyli, Çimenli, Başköy, Yeniköy, Erenköy, Karaperçin, Yeşildere, Gökçedere, Yenidoğan, Yazılar, Seymenler, Yaylageriş, Beyoğlu, Zafer, Zafer-Azmanlar, Fındıcak mahallelerinden taşıma ile gelen özel eğitim, temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Ayrıca Yaylageriş İlkokulu ve Ortaokulunda 11 Mart Cuma günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.