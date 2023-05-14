Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyen saldırgan yakalandı

Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı düzenleyerek 2'si işyeri çalışanı 4 kişiyi yaralayıp kaçan saldırgan, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanında önceki gece saat 23.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ticari taksi ile iş yerinin önüne gelen saldırgan, tabancayla ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırıda E.S.K., M.Ö., B.D. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kafasından vurulan E.S.K.'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.Y.'yi (22) Kavak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan A.Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.