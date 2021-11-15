Samsun'da ekim ayında 2 bin 256 konut satıldı

Türkiye genelinde ekim ayında 137 bin 401 konut satılırken, Samsun'da ise ekim ayında 2 bin 256 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu. Konut satışlarında İstanbul 26 bin 41 konut satışı ve yüzde 19 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 466 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 8 bin 218 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 22 konut ile Hakkari, 45 konut ile Ardahan ve 84 konut ile Bayburt oldu. Konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 azalışla 1 milyon 86 bin 539 olarak gerçekleşti.

Ülke genelinde ekim ayında 137 bin 401 konut satıldı. Samsun'da 2021 Ekim ayında 2 bin 256 konut satıldı. Tokat'ta 624 konut, Çorum'da 718 ve Amasya'da ise 449 konut satışı gerçekleşti.