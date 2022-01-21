Samsun'da ekmeğe yüzde 25 zam

Samsun'da ekmek fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. 2 TL'den satılan 200 gram ekmek, yeni tarifeyle birlikte 2,5 TL oldu.

İstanbul'un ardından kilo başına en pahalı ekmeğin satıldığı öğrenilen Samsun'da, 2 ay aranın ardından ekmek tarifesi yeniden güncellendi. 23 Kasım 2021 tarihinde 2 TL'den satılan 230 gram ekmeğin gramı 30 gram düşürülmüş, 200 gramı 2 TL'den satılmaya başlanmıştı. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Yönetim Kurulu ve Samsun Fırıncılar Odası tarafından yapılan son toplantıdan yeni bir zam kararı çıktı. Alınan karara göre Samsun'da 200 gram ekmeğin fiyatının 2,5 TL olması kararlaştırıldı.

“Bu zam oranı şu anda fırıncıyı memnun etti"

Yeni zam kararını değerlendiren SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Ekmeğe zam kararı aldık. 200 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ydi, 2,5 TL oldu. Bu zam oranı şu anda fırıncıyı memnun etti. Bundan sonra yakın zamanda herhangi bir zam düşünmüyoruz. Kasım ayında zaten bu zammın kararını almıştık, onu uygulamaya koyduk. Son aldığımız tarifenin ardından un fiyatları yerinde durmadı, o yüzden biz de zam yapmak zorunda kaldık. Önceki yaptığımız zam, yeterli değildi. Asgari ücret zammı ve maliyetler, aldığımız zamda etkili oldu. Şu anda un fiyatları sabit durmaya çalışıyor. Bu yeni zamla birlikte fırıncılar memnun oldu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

14 Temmuz 2021'de 1,5 TL olan ekmeğin fiyatı 2 TL'ye yükseltilmişti. 23 Kasım 2021'de 230 gramı 2 TL olan ekmekten 30 gram düşürülmüş, fiyat 2 TL olarak kalmıştı. Son olarak 2,5 TL'ye çıkartılan ekmeğin zamlı tarifesinin 22 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacağı belirtildi.