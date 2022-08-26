Samsun'da en çok istihdam yapan ve pirim ödeyen firmaya ödül

Samsun'da en çok istihdam yapan ve pirim ödeyen firma, SGK İl Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Türkiye'nin global yedek parça markası ve Samsun'un en büyük işvereni SAMPA, dünyanın 160 noktasına ihracat yapıyor. 4 bin 500 çalışanı, ödüllü AR-GE merkezi, 15 ülkede bulunan depo ve ofisleri ile Samsun'un dünyaya açılan kapısı olan firma, 2021 yılında oluşturduğu istihdam ile yılın en çok istihdam yapan ve pirim ödeyen firması oldu. Firma ödülünü, Samsun SGK İl Müdürü Ünal Kaya'dan aldı. Gelecek yatırımları ile birlikte, istihdam planlamalarını da yapan firma, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Programı sayesinde çalışanlarını geliştirerek alanlarında uzman kişiler olmaları için destek veriyor.

İhracattan aldığı güç ile Samsun'da istihdama yön veren firma yeni mezun adaylar, alanında uzman adaylar ve üretime can veren operatör alımları ile yılın 3. çeyreğinde de çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.