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Samsun'da en çok yağış Salıpazarı'na düştü

Samsun’da son 24 saatte metrekareye 37 kilogram ile en çok yağış Salıpazarı ilçesine düştü.

Samsun'da son 24 saatte metrekareye 37 kilogram ile en çok yağış Salıpazarı ilçesine düştü.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü hava uzmanlarından edinilen bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarının Salıpazarı'nda 37 kilogram, Tekkeköy'de 30 kilogram, Yakakent'te 28 kilogram, Bafra'da 24 kilogram, Atakum'da 24 kilogram, İlkadım'da 20 kilogram olduğu öğrenildi.


Kar kalınlıklarının ise Kavak Mahmutbeyli Mahallesi'nde 4 santimetre, Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde 14 santimetre, Çarşamba Eğridere Mahallesi'nde 8 santimetreye ulaştığı belirtildi. Samsun'da Perşembe gününün karla karışık yağmurlu, Cuma gününün çok bulutlu, Cumartesi ve Pazar günlerinin ise yağmurlu geçmesi bekleniyor.

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