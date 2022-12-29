Samsun'da engelsiz sinema keyfi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim uygulama okullarında eğitim alan engelli çocuklar için ‘Engelsiz Sinema Günleri' etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özel eğitim alan çocukların sosyal yaşama daha fazla katılımlarını sağlamak amacıyla başlattığı etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde faaliyet gösteren özel eğitim uygulama okullarında eğitim alan engelli çocuklar için sinema etkinliği ve müzikli eğlence programı organize etti. Müzik eşliğinde dans eden, izledikleri film ile de keyifli dakikalar yaşayan çocukların yüzlerindeki mutluluk ise görülmeye değerdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak özel eğitim alan çocukların sosyal hayatta daha aktif rol almaları için böyle bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Emrah Baş, “Özel gereksinimli çocuklarımızın kaliteli zaman geçirmeleri için birbirinden farklı etkinlik ve çalışmalar yapıyoruz. Bugünkü etkinlik de onlardan biri. 1, 2 ve 3. kademe özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim alan 791 çocuğumuza Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezimizde sinema keyfi yaşatıp eğlence etkinliği düzenledik. Onların sinema gösterimi esnasında yüzündeki mutluluk ve heyecan bambaşka bir motivasyon. Tesislerimizde olmaktan çok mutlu olan özel çocuklarımız başka etkinlikler düzenlememiz için de bizden söz aldı. Engelli çocuklarımızın sosyal hayatta daha aktif rol almaları ve erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleştirilen etkinliği çok beğendiklerini ifade eden çocuklar da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti.