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Samsun'da eş zamanlı kaçakçılık operasyonu

Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak içki ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Samsun'da kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda kaçak içki ve tütün mamulleri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında Yakakent ilçesinde eş zamanlı olarak 3 iş yerinde ve 2 depodaya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 42 litre etil alkol, 4 adet 0.5 gr lık el yapımı alkol, 2 adet 1 litrelik bandrolsüz votka, 103 adet gümrük kaçağı içki kiti, 44 paket sigara sarma kağıdı, 600 dal doldurulmuş makaron sigara ve 35 kilo açık kıyılmış tütün ele geçti. Olayla ilgili üç şahısa yasal işlem yapıldı.

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