Samsun'da eski hastane binasında yangın

Samsun'da eski hastane binasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan eski Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi binasında meydana geldi. Metruk haldeki eski hastane binasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler binayı sardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın söndürme çalışmasına İlkadım Belediyesine ait su tankerleri de katıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.