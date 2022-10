Samsun'da esrarengiz kanyon

Türkiye'nin ikinci büyük kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu'nun bulunduğu Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yeni bir kanyon keşfedildi.

Bugüne kadar keşfedilmeyen kanyon geçişini başarı ile tamamlayan Explorer Dağcılık Kulübü destek verilirse, kanyonun iç ve dış turizmle beraber Samsun'a önemli katkı sağlayacaklarını ifade ettiler.

Dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra toplumu doğayla buluşturma etkinliklerini sekiz yıldır sürdüren dağcılık kulübü kurucuları Turgay Topdal ve Özgür Salcan, “Bizler asfalt yolların beton binaların arasında kalmaktan sıkıldık. Her hafta sonu yeni şelaleler, kanyonlar, patikalar keşfediyoruz. Hiking, trekking, zirve dağcılığı ve kaya tırmanışı branşlarında faaliyet gösterirken Samsun ve yakın çevresinde doğa faaliyetleri düzenliyoruz. Böylece toplumu doğayla buluştururken doğanın değerini yerinde hissettirerek bu bilincin oluşmasını hedefliyoruz. Faaliyetlerimize katılan her arkadaşa kaşif diyoruz. Katılımcılarda doğayı ve kendilerini keşfediyorlar aslında. İster doğayı, ister doğada kendimizi keşfedelim, doğaya her çıkışın bir keşif olduğunu asla unutmayın” dediler.

Kulüp üyeleri Vezirköprü'de keşfettikleri kanyonda rota açısından henüz düzenleme çalışmaları devam ettiği için gelişi güzel gidilmesinin riskli olacağı açısını söylerken, ‘Büyülü Kanyon' adını verdikleri doğa harikasıyla ilgili “Eğer yeterli destek ve ilgi gösterilirse keşfettiğimiz bu kanyonun Şahinkaya Kanyonu gibi hak ettiğini değer ve ilgiyi göreceğine inanıyoruz. Bu konuda toplumsal sorumluluk adına kulübümüz adına her türlü katkıyı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandılar.