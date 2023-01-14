Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Samsun'da bir evde çıkan yangında yaşlı adam yanarak hayatını kaybetti.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebaittin Taşlı'ya (77) ait tek katlı evde yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, evin koridorunda Sebahittin Taşçı'nın yanmış cesedi bulundu. Yaşlı adamın yangından kaçmak isterken evden dışarı çıkamayarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Taşçı'nın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.