İhlas Haber Ajansı

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Samsun'da ev yangını: 1 ölü

Samsun’da müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da müstakil bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.


Yangın, Tekkeköy ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 2 katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Yüksel Aras, ısınmak için elektrikli sobayı yaktı. Bir süre sonra elektrikli sobanın yanında bulunan çamaşırların tutuşması sonucu yangın çıktı. Evden çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Dumandan zehirlenen yaşlı adam ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.


Yangın yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de gerekli çalışmayı yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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