Samsun'da ev yangını: Mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Samsun'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 8 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında oturan Atar ailesine ait dairede sobanın bir anda parlayarak alev alması sonucu evin oturma odası kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangından kaçan aile durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin ve dumanın apartmanın girişini kapattığı için apartman sakinleri itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen Serhat Atar, Serpil Atar, İsmet Atar, Şevket Özcan, Mehmet Özcan, Makbule Özcan, Hasan Çoşkun ve Elif Çalışkan olay yerinde hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında evde büyük zarar oluştu.