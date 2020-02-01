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Samsun'da ev yangını

Samsun’da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Samsun'da bir evde çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.


Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki pazar yeri yanındaki 3 katlı binanın birinci katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir haftadır kimsenin bulunmadığı öğrenilen Cevat Ç.'ye ait evde yangın çıktı. Yangın, haftalık halk pazarının kurulduğu yerde olmasından dolayı çevrede korku ve paniğe neden oldu.


Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ev sahibinin il dışında olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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