Samsun'da ev yangını

Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havva Ö. ekmek almak için bakkala gittiği sırada evin oturma odasında yangın çıktı. Evden alevlerin ve dumanların çıktığına göre vatandaşlar durumu 112'ye haber verdi. İhbar üzerine olay mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının sigaradan çıktığı tahmin ediliyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.