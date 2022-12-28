Samsun'da evcil hayvanların kimliklendirme çalışmaları sürüyor

Samsun'da ev hayvanları için başlatılan çip uygulaması sürüyor. Evcil hayvanı olan kişileri ilgilendiren çip taktırma işlemi için son tarih yaklaşıyor. Yasa gereği yıl sonuna kadar evcil hayvanına çip taktırmayan kişiler para cezası ödeyecek.

Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilip, kayıt altına alınması uygulamasında son tarih olan 31 Aralık'a sayılı günler kaldı. 1 Ocak 2021'de başlayan uygulama dahilinde şimdiye kadar Samsun'da 18 bin adet hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Çip uygulaması hakkında bilgi veren Samsun İl Tarım Ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Öncelikle kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi kayıt altına alınması ile ilgili yönetmenlik 26 Şubat 2018 yılında yayınlanmıştı. Bununla ilgili 1 Ocak 2021 itibarıyla sahipli köpeklerimize, 1 Ocak 2022 itibarıyla da kedi ve gelinciklerle ilgili kimliklendirme çalışması başladı. Halihazırda 31 Aralığa kadar kimliklendirme ve çip takma zorunluluğu getirildi. 31 Aralık 2022'de sonlandırılacak. Ancak çok büyük bir yoğunluk var, bunun yanında beyanname verme zorunluğu getirdi bakanlığımız yani beyannamesini veren halihazırda sıra olup veya sisteme işlenemeyen Ocak 15'e kadarda o beyannamesi ile kayıt yaptırabilecek. Bugüne kadar Samsun ilinde 18 bine yaklaştık. Yaklaşık 9 bin 500 civarında köpeklerde, 8 bin 500 civarında da kedilerde olmak üzere hem serbest veterinerlerimiz hem de il ve ilçe müdürlüklerimizde kimliklendirme ve cip çalışması yapılmakta. Eğer 2022 31 Aralık'a kadar getirmeyenler (daha sonra uzatılma olmasa, başka bir şekilde gelişme olmasa) 3 bin 642 lira para cezası verilerek kimliklendirme ve cip yapılması lazım. Ondan dolayı bir yoğunluk var. Ancak 31 Aralık'tan sonra da 6 aya kadar olanların çip takılması normal devam edecek. Yanı 0-6 ay arası yeni doğmuş hayvanlarda bu çalışmamız devam edecek. Bunun yanında el değiştirmede veya köpeklerin barınaklardan alınmasında, yurt dışından getirilmesinde mutlaka uyulması gereken kurallar var. Eğer kedisi veya köpeği ölmüşse bildirim zorunluluğu var. Yine yurt dışından gelmişse 60 gün içerisinde mutlaka kayıt etme zorunluluğu var. Barınaklardan hayvan sahiplendirildiyse sahiplik belgesiyle birlikte 30 gün içerisinde kayıt edilmesi gerekiyor. Bu yoğunlukla devam edecek ve tamamını kimliklendirme ile ilgili aynı zamanda kuduz aşılarını da yapıp gönderiyoruz" dedi.