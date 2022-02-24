Samsun'da evde çıkan yangında kundaklama şüphesi

SAMSUN (İHA) – Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangında kundaklama ihtimaline karşın olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, Çiftlik Mahallesi Şevketiye Caddesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki bir evde çıktı. Şefika Y. ve kızının yaşadığı evde o sırada kimse bulunmadığı öğrenildi.

Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yangında can kaybı ve dumandan etkilenen olmadı. İtfaiye ekipleri dumanların yükseldiği eve girerek yangına müdahale etti.

Müdahale sonucu kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi. İki gün önce de hırsızlık yapıldığı öğrenilen evdeki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerine olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.