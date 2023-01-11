Samsun'da evde çıkan yangında yaşlı adam ölümden döndü

Samsun'da zemin kattaki dairede çıkan yangında, yalnız yaşayan yaşlı adam ölümden dönerek hastanelik oldu.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göğüs Hastalıkları Hastanesi santralinden emekli olduğu öğrenilen ve yalnız yaşayan 80 yaşındaki Ali Özen'in evinde yangın çıktı. Dumanların evden yükseldiğini gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım istedi. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye tarafından evden çıkartılan yaşlı adam ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Özen'in omzunda yanık oluştuğu, dumandan etkilendiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yangının televizyondan veya elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.