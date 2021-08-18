Samsun'da evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltında

Samsun'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alındıkları istihbari bilgiler doğrultusunda O.K.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 158 adet ekstasy hap, 1,12 gram hap tozu, 1,12 gram esrar ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili O.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.