İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da EYT buluşması

Samsun’da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.

Samsun'da üçüncü kez buluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Derneği (EYT) üyeleri, haklarını istedi.


Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), güç birliği toplantılarına devam ediyor. EYT'liler Samsun'da üçüncü kez buluştu. Büyük ilgi gören toplantıda EYT'liler eski Makro AVM'deki düğün salonunu doldurdu. EYTSYD Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptığı konuşmada haklarını istedi. Grup, müzik eşliğinde alkış tuttu.


Toplantıya Ankara ve İstanbul'un yanı sıra bir çok ilden de katılım oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.