İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Samsun'da fahiş fiyat denetimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği koordinasyonunda fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ekipleri tarafından yapılan denetimler hafta sonu da devam etti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, dövizdeki artışla birlikte hızla artan fiyatların, kurda meydana gelen düşüş sonrası da hızla inmesi gerektiğini ve fiyatların olması gereken noktaya gelene kadar denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.


Vali Dağlı, bazı marketlerin daha önceki çağrılarına cevap verdiğini ve indirimlerini yaptığını ifade ederek tüm sektörlere indirim çağrısında da bulundu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.