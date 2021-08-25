Samsun'da farklı dozlarda hakkı gelip de aşı olmayan 467 bin kişi var

Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, 300 bin 1. doz, 54 bin 2. doz ve 113 bin 3. doz olmak üzere toplam 467 bin kişinin aşı hakkı olup da aşısını yaptırmadığını söyledi.

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada birtakım açıklamalarda bulunan Oruç, Samsun'da yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Birinci doz aşılama oranında Samsun'un mavi renge döndüğünü hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla başlattığımız aşı çalışmaları sayesinde birinci dozda yüzde 75 aşı oranına ulaşarak, ilimizi mavi renge taşıdık. Bu çabanın sonucunda vaka sayılarımız geçtiğimiz aylara oranla artış gösterse de, aşının koruyucu etkisi sayesinde, ağır hasta sayısını kontrol altında tuttuk ve vaka artışının hastanelerimize yatış olarak yansımasını önledik. Ancak bu aşamadaki başarı bizim için yeterli değil. Araştırmalar bize aşının oluşturduğu antikor seviyesinin bir süre sonra azaldığını gösteriyor. Bu nedenle Kovid-19'a karşı, başarının kalıcı hale gelmesi için vücudumuzdaki antikor seviyesini belirli bir seviyede tutmamız büyük önem arz ediyor. Bunun tek yolu da, kişisel aşı takvimine uymamızdan, erteleme sürecine girmeden, tüm aşı dozlarımızı zamanında yaptırmamızdan geçiyor” dedi.

“467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor”

İkinci ve üçüncü doz aşılamada istenilen düzeyde olmadıklarının altını çizen Oruç, “Birinci dozda toplum olarak hızlı bir refleks göstererek aşı oranlarımızı istenen düzeylere taşıdık ama özellikle ikinci ve üçüncü dozlarda istenen seviyede değiliz. İnsanlarımızın aşılarını erteleme ve bekleme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu durum da dozlar arasındaki sürenin uzamasına ve aşının koruyuculuğunun azalmasına neden oluyor. İlimizde şu an aşı hakkı olup aşısını yaptırmamış 1. dozda 300 bin, 2. dozda 54 bin, 3 dozda ise 113 bin vatandaşımız bulunuyor. Yani toplam 467 bin doz aşı vatandaşlarımızı bekliyor. 122 bin civarı vatandaşımız da 1. doz aşılarını oldular ve 2. doz aşı sıralarının gelmesini bekliyorlar. Unutmayalım, tek doz aşı bizi korumaya yetmez. Birinci doz aşıda iyi bir seviyedeyiz ama havalar soğumadan süratle özellikle ikinci ve üçüncü dozda da istenilen seviyelere ulaşmalıyız. Bu nedenle özellikle tek doz aşı yaptırıp ikinci dozu yaptırmayan veya özellikle iki doz Sinovac aşısı olup, üçüncü dozunu henüz yaptırmayan vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. El birliğiyle maviye taşıdığımız şehrimizin yeniden koronanın yaşattığı acılarla muhatap olmaması içen, lütfen aşılarımız ertelemeyelim, aşısını yaptırmakta tereddüt edenleri ikna edelim. Koronayı karşı başarı elde etmemizin tek yolu bu mücadeleyi beraber göstermemizden geçiyor” diye konuştu.

Sohbet havasında geçen ziyarette Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır da Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'a cemiyetin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.