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Samsun"da feci kaza: 3 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde bir otomobil, önündeki araca arkadan çarptı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir otomobil, önündeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan A. K. idaresindeki 55 ABN 338 plakalı otomobile aynı istikamette seyir etmekte olan sürücüsü belirlenemeyen 55 ACE 916 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde 100 metre sürüklendi. Hurdaya dönen 55 ABN 338 plakalı araçta bulunan A. K., Ö. U. ve Y. T. çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sıkıştıkları otomobilin içerisinden çıkartıldı. Kazayı görenlerin olayı ambulans ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.


Kazada ağır yaralanan A. K. ve Ö. U. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Önündeki araca çarpan 55 ACE 916 plakalı otomobil sürücüsü ise kaza esnasında olay yerinden kaçtı.

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