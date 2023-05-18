19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Samsun'da “Fener Alayı ve Gençlik Festivali Yürüyüşü” düzenlendi.

Samsun Valiliği tarafından Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Fener Alayı Yürüyüşü'nde yüzlerce kişi ellerinde meşale, Türk bayrakları ile yürüyüş yaptı. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan coşkulu kalabalık askeri bando eşliğinde marşlar söyleyerek İstiklal Caddesi ve 19 Mayıs Bulvarı'nı takiben Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşte ayrıca dev 1919 metrelik bayrak açıldı.

"Kurtuluş Savaşı'nın simgesi burasıdır"

Yürüyüşe katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Bugün kurtuluş mücadelesinin başladığı gündür. Buranın önemi Amasya, Erzurum ve Sivas Kongreleri, onların örgütlenmesi çalışmaların yürütülmesidir. Tabii, Kurtuluş Savaşı'nın simgesi burasıdır. Bu açıdan her yıl olduğu gibi bugün de valiliğimiz bu organizasyonu gerçekleştiriyor. Yarın törenler devam edecek. O günü unutmayacağız. Bunu devam ettireceğiz. Nesilden nesile verilen mücadele aktarılacak. Bugün güçlenen Türkiye aynı kararlılıkla devam edecek. O gün vatanı kurtarma azim ve kararlığı vardı. Bugün daha da ileriye taşıma ve götürme kararlılığı var. Aynı ruh devam ediyor” dedi.

"Samsun gerçekten bu manada İlkadım şehri olduğunu gösteriyor"

Kutlamaların devam edeceğini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun yine çok coşkulu bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Tütün İskelesi'nden Samsun'dan Anadolu'ya ayak basmasının coşkusunu yaşıyoruz. Bu hafta coşkulu kutlamalarımız devam ediyor. Gerçekten bugün çok muazzam bir teveccüh görüyorum. Vatandaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Samsun gerçekten bu manada İlkadım şehri olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"Gelecek nesillere Samsun'da başlayan o meşale ruhunu aktaracağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda ilk adım burada atıldı. Bu akşam müthiş bir katılım var. Gelecek nesillere Samsun'da başlayan o meşale ruhunu aktaracağız” şeklinde konuştu.

Yürüyüşün sonlarına doğru başlayan yağmur, kutlamalara engel olmadı. Vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde görevli müzisyenlerin verdiği konseri yoğun yağmur yağışına rağmen ilgiliyle takip etti. Kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki mini konser ile son buldu. Yürüyüşe ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Kd. Alb. Ahmet Uğurlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.