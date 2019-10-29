Samsun'da fener alayı yürüyüşü

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

İlkadım Ticaret Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bandosu eşliğinde İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, 19 Mayıs Bulvarı boyunca devam ederek Anıt Park'taki Atatürk Anıtı önüne kadar sürdü. Katılımın oldukça yoğun olduğu yürüyüşte konuşma gerçekleştiren Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli, bir 29 Ekim'i ilk adım şehri Samsun'da coşkuyla kutlamanın onurunu duyduklarını ifade ederek, “Biz her sene burada olacağız. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz, sonsuza kadar Cumhuriyet diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' derken bunu Türk milletine, Türk ulusunun adetlerine en uygun yönetim şekli olarak belirlemişti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ‘Daima payidar kalacaktır' derken, o görevi bizlere bıraktı” dedi.

Anıtta Andımız'ı okuyan ve sloganlar atan kalabalık, fener alayına Cumhuriyet Caddesi'nin sonuna kadar devam etti.

Yürüyüşe bazı STK'lar ve vatandaşlar katıldı.