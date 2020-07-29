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Samsun'da festival tadında bayram etkinlikleri

Samsun’da vatandaşların bayram neşesini doyasıya yaşaması için festival tadında etkinlikler düzenlenecek.

Samsun'da vatandaşların bayram neşesini doyasıya yaşaması için festival tadında etkinlikler düzenlenecek.



CityMall AVM tarafından Kurban Bayramı süresince yapılacak etkinliklere ilişkin bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre 31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında birbirinden eğlenceli birçok faaliyet yapılacak.Bayramı güzelleştirmek adına yapılacak faaliyetler ile vatandaşın bayram neşesine ortak olunacak.


Programda Arefe günü (30 Temmuz Perşembe) capoeira gösterisi, sokak oyunları, tahta bacak, ateşbaz, sportif turnuvalar olacak.


Bayramın 1. günü (31 Temmuz Cuma) DJ performansı, Grup Ekstreme, tahta bacak, ateşbaz, sportif turnuvalar yapılacak.


Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) capoeira gösterisi, sokak oyunları, tahta bacak, ateşbaz, sportif turnuvalar gerçekleştirilecek.


Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) şampiyon sporcu Volkan Güvercin'den Filipin sopa dövüşü ve kendini savunma şovları, tahta bacak, ateşbaz, sportif turnuvalar ve halk oyunları ekibinden gösteriler yer alacak.


Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) ise capoeira gösterisi, sokak oyunları, tahta bacak ve ateşbaz gösterileri yapılacak.

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