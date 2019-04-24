Samsun'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da FETÖ operasyonunda 1'i doktor 10 kişi gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmamı kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Samsun il merkezi ve Alaçam ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında haklarında ByLock kullandıkları, FETÖ'ye müzahir denek ve sendikalara üye oldukları, Bank Aysa'da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 1'i aktif olarak görev yapan doktor, esnaf ve aralarında kadınların da yer aldığı 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.