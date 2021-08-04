Samsun'da FETÖ'den 1 kişi daha tutuklandı

Samsun'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri meslekten ihraç edilen askeri personel ile 1 dershane çalışanı gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklanırken, bugün 1 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarından yakalama kararı bulunan jandarma personeli iken meslekten ihraç edilen K.Ö. ile örgütün dershanelerinden çalıştığı öğrenilen K.K.'yi gözaltına aldı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen K.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan K.Ö. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. K.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.